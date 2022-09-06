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Рафик Загрутдинов: Пятнадцать жилых домов по реновации строят и проектируют в Кузьминках

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Рафик Загрутдинов: Пятнадцать жилых домов по реновации строят и проектируют в Кузьминках
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В столичном районе Кузьминки сегодня на стадиях проектирования и строительства находится 15 жилых домов по программе реновации. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Кузьминки по программе реновации строят и проектируют 15 жилых домов. В стадии строительства находятся пять новостроек. Еще 10 зданий проектируется, — сказал он.

Глава департамента добавил, что по окончании работ новые квартиры получат жители 287 старых домов. Всего же с начала реализации программы реновации в Кузьминках ввели в эксплуатацию 12 новостроек площадью 112,7 тысячи квадратных метров.

Накануне Рафик Загрутдинов сообщил, что возведенную по программе реновации новостройку в Дмитровском районе введут в эксплуатацию в этом году. Жилой односекционный дом строят по индивидуальному проекту, там будет 137 квартир: 39 однокомнатных, 79 двухкомнатных и 19 трехкомнатных.

Кроме того, жилой дом по программе реновации введут в эксплуатацию в столичном районе Косино-Ухтомский в следующем году. По словам Загрутдинова, новостройка с подземной парковкой состоит из двух восьмиэтажных корпусов, образующих закрытое дворовое пространство.

Строительство Рафик Загрутдинов Реновация Район Кузьминки
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