Владимир Кузьмин станет дедушкой во второй раз

Фото: Из личного архива Владимира Кузьмина

В семье приемного сына музыканта Владимира Кузьмина Никиты ожидается прибавление. Его супруга Ирина, подарившая прошлой весной артисту внучку Агату, сообщила в социальных сетях о второй беременности.

— Множить любовь, — написала невестка 67-летнего певца.

Подписчики тепло поздравили Ирину с этим радостным известием.

Отношения Никиты и Ирины длятся с 2019 года. В 2020-м пара узаконила свои отношения. Первое время влюбленные жили в Санкт-Петербурге, а после перебрались в Дубай. Известно, что жена Никиты отлично ладит со всеми членами его семьи.

Никита — сын первой жены Владимира Кузьмина, поэта Татьяны Артемьевой. Музыкант усыновил мальчика и воспитывал как родного сына. В настоящее время артист находится в браке с третьей супругой Екатериной Трофимовой. Детей у пары нет, передает «СтарХит».

До этого стало известно, что вскоре дедушкой станет актер, драматург, бывший священнослужитель и многодетный отец Иван Охлобыстин. Сразу две его старшие дочери сообщили о беременности. В соцсетях Анфисы и Евдокии появились снимки с округлившимися животами. Первая, судя по всему, уже совсем скоро родит, а вторая — через два–три месяца.