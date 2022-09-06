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Лавров: МИД запросил стенограмму выступления Борреля с его словами о «фашисткой» России

Александр Афонин
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Лавров: МИД запросил стенограмму выступления Борреля с его словами о «фашисткой» России
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Министерство иностранных дел РФ запросило у офиса главы европейского дипломатии Жозепа Борреля стенограмму его выступления, где он заявил о «фашисткой» России. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

— Мы запросили в офисе господина Борреля стенограмму выступления на испанском языке. Нам ее не дают. Мы будем добиваться полной ясности, — сказал он.

Лавров добавил, что министерство должно получиться соответствующий документ на испанском языке 6 сентября. Если этого не произойдет, то российское руководство сделает определенные выводы, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Жозеп Боррель во время своего выступления на межпарламентской конференции Европарламента заявил об отсутствии «конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим». По словам его пресс-секретаря Петера Стано, подобное высказывание было ошибкой перевода.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что слова главы европейской дипломатии о «фашистской» России являются омерзительными и недопустимыми. Дипломат добавила, что Боррель неоднократно делал заявления, которые противоречат его должности.

Политика Сергей Лавров Жозеп Боррель
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