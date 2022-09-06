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Синоптик Вильфанд рассказал, когда в Москве наступит потепление

Лейла Алиева

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Погода в Москве
Город
Синоптик Вильфанд рассказал, когда в Москве наступит потепление
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Потепление в Москве ожидается во второй декаде сентября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 6 сентября.

— В целом вторая декада сентября будет теплее первой на 2 градуса, но важно подчеркнуть, что это пока не бабье лето, — цитирует Вильфанда агентство городских новостей «Москва».

По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, с высокой вероятностью в Москве наступит бабье лето с 20 по 25 сентября. Однако в первую половину месяца ожидать изменений не стоит, температура будет сохраняться на том же уровне.

При этом самым теплым днем текущей недели в столице Шувалов назвал пятницу, 9 сентября. Он уточнил, что в этот день воздух прогреется до плюс 16–18 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в свою очередь считает, что сентябрь в столице ожидается прохладным и без классического бабьего лета. По его словам, подобное стоит связывать с тем, что в городе выпадет на 10–20 процентов меньше положенного количества осадков.

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