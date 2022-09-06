Лавров пообещал сделать выводы при непредоставлении стенограммы выступления Борреля

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров потребовал от ЕС прояснить ситуацию с выступлением главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, в ходе которого прозвучало выражение «фашистская Россия».

— Мы запросили в офисе господина Борреля стенограмму выступления на испанском языке. Нам ее не дают. Мы будем добиваться полной ясности, и если мы сегодня не получим эту стенограмму на испанском языке, то мы сделаем соответствующие выводы, — сказал дипломат.

В случае подтверждения того, «что было сообщено во всех мировых СМИ», у Москвы возникнут вопросы о том, как вести дела «с этими людьми», уточнил министр. Он также напомнил, что именно Боррель назначает представителей ЕС за рубежом, в том числе в России.

Лавров подчеркнул, что очень хотел бы знать, какие поручения Боррель «выдал своему представителю в Москве» для борьбы с «фашистским режимом», передает РИА Новости.

До этого пресс-секретарь Борреля Петер Стано заявил, что высказывание дипломата о «фашистской России» было ошибкой перевода. Накануне Боррель выступил на межпарламентской конференции в Праге.

Встреча была посвящена вопросам внешней политики и безопасности. Глава дипломатии ЕС, отвечая на вопросы, перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит на большее количество вопросов.

Эстонский парламентарий во время конференции задал вопрос, используя выражение «фашистская Россия». Боррель во время ответа использовал те же слова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Борреля о «фашистской» России являются омерзительными и недопустимыми. Дипломат добавила, что Боррель неоднократно делал заявления, которые противоречат его должности.