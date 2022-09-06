Фотовыставка «Валерий Халилов — дирижер духа» откроется на Тверском бульваре

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Тверской бульвар Карта всех событий

На Тверском бульваре 8 сентября откроется фотовыставка «Валерий Халилов — дирижер духа», посвященная 70-летию со дня рождения главного военного дирижера, руководителя Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

В экспозиции будет представлена краткая история жизни и творчества дирижера. Фотовыставка основана на воспоминаниях и рассказах самого Халилова, его интервью в разные годы, а также на архивных и фотоматериалах, предоставленных семьей дирижера. Кроме того, выставка приурочена ко Дню города, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Также выставка достижений столичного спорта «Спорт ЭКСПО» пройдет в олимпийском комплексе «Лужники» 11 сентября в рамках празднования Дня города. Участников мероприятия ждут питч-сессии, TED-лекции, подкасты и развлекательные мастер-классы с современными художниками, а также выставка и просмотр фильмов.

С 2 по 18 сентября на Рождественском бульваре проходит фотовыставка, посвященная коренным народам Камчатки. Проекту предшествовала этнологическая экспедиция, которая была проведена осенью 2021 года и продлилась 52 дня.