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Сирия обвинила Израиль в обстреле аэропорта Алеппо

Георгий Соланович
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Сирия обвинила Израиль в обстреле аэропорта Алеппо
Фото: Mil.ru / CC BY 4.0

Взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Алеппо в Сирии вышла из строя в результате ракетных ударов армии Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе сирийского минобороны во вторник, 6 сентября.

— Приблизительно в 20:16 израильский противник совершил с помощью нескольких ракет воздушную агрессию со стороны Средиземного моря к западу от Латакии, атаковав международный аэропорт Алеппо, что привело к нанесению материального ущерба взлетно-посадочной полосе аэропорта и ее выходу из строя, — говорится в сообщении.

По данным агентства САНА, системы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько израильских ракет, передает РИА Новости.

22 июля сообщалось, что трое сирийских военных погибли и семь получили ранения при авиаударе со стороны Израиля. По данным Минобороны САР, израильская сторона продолжает вести огонь по территории арабской республики, в том числе и по гражданским объектам.

4 июля МИД России осудил регулярные удары Израиля по территории Сирии и потребовал их прекращения. Боевая авиация Израиля 2 июля выпустила несколько снарядов по объектам в провинции Тартус.

Аэропорты Израиль Сирия
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