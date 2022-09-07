Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Байден обсудил с Трасс Украину, Китай и Иран

Егор Провоторов
В мире
Байден обсудил с Трасс Украину, Китай и Иран
Фото: МИД РФ

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в первом телефонном разговоре с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс обсудил угрозы и вызовы со стороны России, Ирана и Китая, сообщили во вторник, 6 сентября, в администрации Белого дома.

— Президент Байден и премьер-министр Трасс обсудили важность продолжения тесного взаимодействия в рамках глобальных вызовов, — говорится в распространенном пресс-службой американской администрации сообщении.

Как пишет РИА Новости, Байден и Трасс обсудили поддержку «защищающейся от России» Украины, ответ на вызовы со стороны Китая и противодействие Ирану в целях недопущения разработки им собственного ядерного оружия, а также сохранение стабильных поставок энергоносителей, говорится в сообщении Белого дома.

Накануне королева Великобритании Елизавета II утвердила кабинет нового премьер-министра страны Лиз Трасс.

Накануне стало известно, что во время первой речи лидера Консервативной партии Лиз Трасс в качестве нового премьер-министра Великобритании протестующие включили музыку и начали громко гудеть.

Украина Иран Джо Байден Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Все мнения
О проекте