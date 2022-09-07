Байден обсудил с Трасс Украину, Китай и Иран

Фото: МИД РФ

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в первом телефонном разговоре с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс обсудил угрозы и вызовы со стороны России, Ирана и Китая, сообщили во вторник, 6 сентября, в администрации Белого дома.

— Президент Байден и премьер-министр Трасс обсудили важность продолжения тесного взаимодействия в рамках глобальных вызовов, — говорится в распространенном пресс-службой американской администрации сообщении.

Как пишет РИА Новости, Байден и Трасс обсудили поддержку «защищающейся от России» Украины, ответ на вызовы со стороны Китая и противодействие Ирану в целях недопущения разработки им собственного ядерного оружия, а также сохранение стабильных поставок энергоносителей, говорится в сообщении Белого дома.

Накануне королева Великобритании Елизавета II утвердила кабинет нового премьер-министра страны Лиз Трасс.

Накануне стало известно, что во время первой речи лидера Консервативной партии Лиз Трасс в качестве нового премьер-министра Великобритании протестующие включили музыку и начали громко гудеть.