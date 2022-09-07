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Курс йены обновил исторический минимум

Егор Провоторов
В мире
Курс йены обновил исторический минимум
Фото: depositphotos

Курс японской национальной валюты в среду, 7 сентября, обновил исторический минимум 24 лет и опустился ниже 143 йен за один американский доллар. Об этом свидетельствую данные валютных торгов в Токио и Нью-Йорке.

Сейчас курс балансирует между отметками 143,73 - 143,74 йены за доллар. Это очередной антирекорд в нынешнем году и минимальное значение с августа 1998 года, пишет ТАСС.

За последние 24 часа японская валюта ослабла примерно на 2,5 процента. Одним из факторов, приведших к этому, стало решение Резервного банка Австралии повысить ключевую ставку с 1,85 до 2,35 процента в целях борьбы с инфляционным давлением.

— Последние события на рынке были несколько стремительными и односторонними. Этому нужно уделять пристальное внимание, — заявил журналистам в среду министр финансов Японии Сюнъити Судзуки.

Йена продолжает ослабевать на фоне увеличения разрыва в учетных ставках японского Центробанка, который держит ее на фактически отрицательном уровне ради стимулирования рынка, и западных регуляторов, повышающих их для борьбы с инфляцией. Это делает инвестиции в инструменты, номинированные в иных валютах, выгоднее.

Накануне стало известно, что Япония в июле нынешнего года снова начала импортировать российскую нефть, однако ее объем сократился на 65 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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