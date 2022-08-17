Японский Минфин рассказал о возобновлении импорта нефти из России

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Япония в июле нынешнего года снова начала импортировать российскую нефть, однако ее объем сократился на 65 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Японии.

Согласно пресс-релизу ведомства, имеющегося в распоряжении РИА Новости, объем импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) сократился на 26,1 процента.

Падение импорта в июле этого года в сравнении с июлем 2021 года также наблюдается по таким позициям, как уголь (40 процентов), руда (почти 85 процентов), зерно (73 процента), овощи (более 60 процентов). В то же время импорт из России рыбы и рыбной продукции вырос на 221,7 процента.

Если говорить об экспорте продукции из Японии в РФ в июле нынешнего года, то наибольший рост в сравнении с аналогичным периодом 2021 года отмечен на медикаменты (154 процента) и металлы (64 процента). Экспорт аудио- и видеоаппаратуры упал почти на 100 процентов. Экспорт автомобилей снизился на 21,5 процента, а запчастей к ним — на 70 процентов.

Накануне стало известно, что несколько компаний из Японии, приобретающих газ с «Сахалина-2», уже получили уведомление относительно перевода проекта новому оператору.