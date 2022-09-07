Ефимов: Два участка сдадут в аренду под пищевые производства в поселении Щаповском

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Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Город выставит на торги по аренде два земельных участка площадью 0,65 и 0,76 гектара по льготной ставке 1,5 процента от кадастровой стоимости. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 7 сентября.

— Мы создаем в городе максимально комфортные условия для инвесторов и производителей. В ближайшее время город выставит на торги по аренде два земельных участка площадью 0,65 и 0,76 гектара в поселении Щаповском по льготной ставке 1,5 процента от кадастровой стоимости, — сказал он.

По словам Ефимова, на данных территориях предприниматели построят объекты пищевой промышленности площадью 10 и 11,4 тысячи квадратных метров соответственно. Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что участки расположены по адресу Варшавское шоссе, владения 4б и 4в.

Срок действия договоров с победителями торгов составит 7 лет и 4 месяца. Уточняется, что объекты выставят на торги в четвертом квартале 2022 года.

Помимо этого, город передаст инвестору в аренду без торгов земельный участок площадью 1,8 гектара, где возведут предприятие по изготовлению мебели. В нем смогут работать около 160 человек.