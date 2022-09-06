Ефимов: В Зеленограде появится почти 160 новых рабочих мест

Фото: Пресс-служба

Город передаст инвестору в аренду без торгов земельный участок площадью 1,8 гектара для строительства предприятия по изготовлению мебели, где смогут работать около 160 человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 6 сентября.

— В районе Крюково на земельном участке в 1,8 гектара появится мебельная фабрика площадью около 18 тысяч квадратных метров. Инвестор планирует вложить в строительство 850 миллионов рублей. Для жителей города будет создано почти 160 рабочих мест, — отметил он.

Деятельность компании, которая займется реализацией проекта, началась более 20 лет назад с небольшого цеха по выпуску двух моделей диванов, а сейчас ассортимент предприятия превышает сто моделей.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский добавил, что каждый год в компании производится свыше 14 тысяч изделий, а благодаря реализации проекта объем производства увеличится почти в два раза.

До этого Ефимов сообщил, что появлению еще двух тысяч рабочих мест в Москве поспособствует создание трех новых производств.