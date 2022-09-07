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Эскалатор на станции метро «Саларьево» закроют на ремонт с 20 сентября по 21 октября

Полина Долганова
Город
Эскалатор на станции метро «Саларьево» закроют на ремонт с 20 сентября по 21 октября
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Эскалатор на станции «Саларьево» Сокольнической линии столичного метро будет закрыт на период с 20 сентября по 21 октября по причине ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе московского метрополитена.

— На станции «Саларьево» (выходы №2-6) закроют на ремонт эскалатор, — сообщается на сайте подземки.

5 сентября в столичном Стройкомплексе рассказали о ходе работ на станции «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии метро. На месте будущих вестибюля №1 и платформенного участка станции «Народное Ополчение» продолжается разработка грунта и устройство крепления котлована. Эти работы выполнены на две трети. На данный момент разработано порядка 93 тысяч кубометров грунта.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Наталия» завершил создание правого перегонного тоннеля между будущими станциями «Пыхтино» и «Внуково» Солнцевской линии столичного метро.

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