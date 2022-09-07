Сенатор Джабаров объяснил, почему стоимость шенгенской визы для россиян повысили

Фото: Пресс-служба Совфеда

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров рассказал, что повышением стоимости шенгенской визы для россиян с 35 до 80 евро ЕС хотят компенсировать потерю в количестве приезжающих. Об этом он сообщил в среду, 7 сентября.

По мнению сенатора, попытки Запада наказать таким образом Россию провалятся, и в итоге страны Европы накажут сами себя, передают «Известия».

— Я думаю, что мы тоже сделаем большие проблемы при посещении нашей страны. У многих европейцев здесь бизнес, многие часто приезжают в РФ с туристическими целями. <…> Думаю, ответ с нашей стороны последует, и МИД сделает это достаточно быстро, — заявил Джабаров.

6 сентября еврокомиссар Ильва Юханссон назвала приоритеты в выдаче шенгенских виз гражданам России.

Эксперт по туризму Николай Мельник в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что отмена упрощенного визового режима между Россией и Евросоюзом не означает полного запрета на выдачу виз.

В финском министерстве иностранных дел сообщили, что Финляндия не будет ограничивать въезд туристам из России до соответствующего решения Европейской комиссии.