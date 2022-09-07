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Эксперт пояснила, почему важно правильно утилизировать пищевые отходы

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт пояснила, почему важно правильно утилизировать пищевые отходы
Фото: shutterstock

Экологическая акция по сбору на переработку избытка урожая яблок и лишних арбузов стартовала в Московской области. О важности акции рассказала председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова.

— От отходов «с душком» стремятся избавиться как можно скорее, зачастую не задумываясь о том, где они окажутся в конечном итоге. А здесь они перерабатываются в компост и приносят пользу, — пояснила она в комментарии «Радио 1».

Она отметила, что правильная переработка пищевых отходов не только защищает природу, но и снижает риск распространения болезней, переносчиками которых являются насекомые, которые слетаются на отходы. В связи с этим централизованный сбор пищевых отходов — это защита не только экологии в широком смысле, но и здоровья людей.

В Подмосковье стартовала ежегодная экологическая акция «Тут едут яблоки и арбузы! Прямо на переработку!». В рамках нее садоводы, дачники и продавцы овощей могут отправить избытки урожая яблок, арбузные корки и гнилые арбузы на переработку, передает РИАМО.

2 сентября масштабная акция по сбору макулатуры была запущена на Камчатке. О ней объявил генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев.

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