ВСУ приостановили наступление на Николаево-Криворожском направлении из-за больших потерь

Фото: Минобороны РФ

В связи с большими потерями украинская армия приостановила наступление на Николаево-Криворожском направлении. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в Минобороны России.

— В течение суток на Николаево-Криворожском направлении из-за больших понесенных потерь в живой силе и технике украинскими войсками наступательных действий не проводилось. ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжали наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ на данном направлении, — говорится в сообщении.

Российские войска в данном направлении ликвидировали пункт управления 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Оленовки, военнослужащих и технику 46-й аэромобильной бригады в районах населенных пунктов Белогорка, Сухой Ставок и Андреевка Херсонской области, а также 61-й пехотной бригады в районах Висунска и Явкино Николаевской области.

Кроме того, ВКС России уничтожили склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады у населенного пункта Перемога в Николаевской области российские ВКС уничтожили склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады, пишет РИА Новости.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что ВСУ продолжат предпринимать новые попытки наступления, используя при этом западное вооружение. Специалист добавил, что российская армия на данном этапе не будет проводить каких-либо контрнаступлений.