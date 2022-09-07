Десять процентов месячной нормы осадков выпадет в Москве до утра четверга

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В столичном регионе ожидается дождливая погода, которая принесет до 10 процентов сентябрьской нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в среду, 7 сентября.

— Москву накрыли обложные дожди, связанные с глубокой ложбиной североатлантического циклона, ось которой пройдет в середине предстоящей ночи. Осадки будут только усиливаться, — сказал он.

Синоптик добавил, что до утра четверга, 8 сентября, в столице выпадет до семи миллиметров осадков. Это примерно одна десятая от сентябрьской нормы. В своем Telegram-канале Тишковец порекомендовал не забывать зонты при выходе на улицу.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что начало первого месяца осени сулит москвичам сильное похолодание. Температурные столбики будут держаться на уровне 10–15 градусов, однако ближе к концу сентября в городе наступит долгожданное потепление.

Также Шувалов рассказал «ВМ», что в четверг и пятницу в столице не ожидается осадков. Более того, в последний будний день в Москву придут юго-восточные потоки, воздух прогреется до 16 градусов тепла.