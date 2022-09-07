Медведев призвал внести Борреля в список «нерукопожатных существ» за слова о России

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Слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о «фашистской» России нельзя забывать. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в среду, 7 сентября.

— Мужчина с унылым лицом по фамилии Боррель заявил, что Россия — фашистское государство. Я бы не стал возвращаться к этому омерзительному заявлению недалекого комиссара ЕС, но вынужден специально подчеркнуть, что такие вещи забывать нельзя никому и никогда, — подчеркнул он.

При этом Боррель должен быть пожизненно занесен в список «нерукопожатных существ» без права прощения, написал Медведев в Telegam-канале.

До этого пресс-секретарь Борреля Петер Стано сообщил, что слова дипломата о «фашистской» России были ошибкой перевода. По его словам, Боррель не называл Россию «фашистским государством», а лишь сослался на фразу одного из депутатов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров потребовал от ЕС прояснить ситуацию с выступлением Борреля, со стороны которого якобы прозвучало выражение «фашистская Россия».

В случае подтверждения того, «что было сообщено во всех мировых СМИ», у Москвы возникнут вопросы о том, как вести дела «с этими людьми», уточнил министр.