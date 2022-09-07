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Дорожный патруль в августе помог водителям в Москве 3523 раза

Лейла Алиева
Город
Дорожный патруль в августе помог водителям в Москве 3523 раза
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Команда Дорожного патруля в августе помогла водителям 3523 раза. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 7 сентября.

— Вы легко найдете ее на дороге — зеленые авто с надписью «ЦОДД. Дорожный патруль». 30 экипажей ездят по городу 24/7 без выходных, — говорится в сообщении.

Так, сотрудники ЦОДД оказывают помощь участникам ДТП, в том числе и первую медицинскую. Помимо этого, они помогают регулировать дорожное движение, следят за состоянием знаков и светофоров, а также оперативно передают информацию в ситуационный центр ЦОДД, отмечается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось о росте количества автомобилей на столичных дорогах в связи с окончанием летнего сезона. Так, уже сейчас на дорогах 3 миллиона машин, а к середине сентября количество автомобилей вырастет на 4 процента, что эквивалентно дополнительным 120 тысячам транспортных средств.

Помимо этого, в текущем году специалисты ЦОДД проверили на безопасность движения более 1000 территорий рядом со школами.

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