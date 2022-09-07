Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Свыше 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Известно, что в Домодедове задержали семь рейсов и два отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны два рейса и семь отменены. А в аэропорту Внуково задержаны пять рейсов и восемь отменены.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
2 сентября сообщалось, что ведущие авиакомпании России начали снижать цены на внутренние перелеты. О том, сколько может продлиться сезон скидок, рассказал гендиректор ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев. По словам эксперта, снижение цен носит временный характер, поэтому не стоит затягивать с покупкой.
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 10 сентября. Ограничение касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.