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Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова
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Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Свыше 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали семь рейсов и два отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны два рейса и семь отменены. А в аэропорту Внуково задержаны пять рейсов и восемь отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

2 сентября сообщалось, что ведущие авиакомпании России начали снижать цены на внутренние перелеты. О том, сколько может продлиться сезон скидок, рассказал гендиректор ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев. По словам эксперта, снижение цен носит временный характер, поэтому не стоит затягивать с покупкой.

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 10 сентября. Ограничение касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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