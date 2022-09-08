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«Ну наконец-то!»: подписчики заподозрили Собчак в беременности

Юлия Курганова
Общество
«Ну наконец-то!»: подписчики заподозрили Собчак в беременности
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Поклонники телеведущей Ксении Собчак заподозрили ее в беременности после видео из ее социальных сетей. Они принялись поздравлять журналистку и ее супруга режиссера Константина Богомолова со скорым пополнением в семье. Сама знаменитость пока никак не комментирует очередные слухи о своем интересном положении.

В личном микроблоге Собчак сделала серию публикаций с премьеры фильма «Три тысячи лет желаний». Она также опубликовала небольшое видео, которое и взбудоражило ее фанатов.

Внимательные пользователи увидели, что когда телеведущая выходила из машины, поправляя объемный пиджак, то инстинктивно прикрыла рукой округлившийся живот. По этому движению подписчики поняли, что Собчак скоро станет мамой во второй раз.

«Ого, Ксения, да вас можно поздравить!»; «Ну наконец-то! Правильно, что не афишируете положение»; «Беременная, поздравляю!» — написали фолловеры, сообщает издание «Экспресс газета».

В августе журналист Отар Кушанашвили отреагировал на информацию о возможном разводе телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова. Он порекомендовал журналистке «не подпускать к себе» певца Прохора Шаляпина.

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