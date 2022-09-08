Украинские власти ввели санкции против 606 российских политиков

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Украинские власти ввели санкции против 606 представителей власти России. Об этом в среду, 7 сентября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Принято важное решение СНБО Украины: применены санкции к 606 физлицам, которые относятся к руководящей верхушке РФ. 28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации России, 424 депутата Государственной думы РФ, — рассказал он.

Украинский лидер отметил, что в отношении этих лиц уже принят ряд дипломатических, политических и юридических мер. Однако он не уточнил, в чем заключаются данные меры. Список российских граждан, которые попали под санкции, не приводится, сообщает ТАСС.

7 сентября Россия ограничила ряду представителей военной отрасли Европейского союза въезд на территорию страны в ответ на введенные ЕС санкции.

2 сентября сообщалось, что Зеленский указами лишил гражданства пятерых детей и аналогичного числа взрослых. По данным местных СМИ, в службе фамилии этих людей не называют из-за норм закона о защите персональных данных.