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«Активные граждане» выбрали любимые улицы и оценили цветочное оформление Москвы

Полина Долганова
Город
«Активные граждане» выбрали любимые улицы и оценили цветочное оформление Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Москвичи выбрали самые красивые улицы столицы для летних прогулок и лучшие музеи, а также оценили цветочное оформление города в рамках специального проекта «Лето активного гражданина».

Так, самой комфортной улицей для летних прогулок стал Старый Арбат. За него свои голоса отдали 17 процентов респондентов. Также москвичи активно голосовали за Никольскую улицу и Кузнецкий Мост.

В качестве лучшего городского музея жители столицы выбрали музей-заповедник «Коломенское». За него свои голоса отдали более 15 процентов горожан. В свою очередь музей-заповедник «Царицыно» набрал 12 процентов голосов, а центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ — 10 процентов.

Кроме того, жители Москвы могли оценить цветочное оформление города. В 2022 году столицу украсили 55 миллионов цветов. Большинство респондентов (56 процентов) выразили мнение, что город был украшен на отлично, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что москвичи выбрали лучшие площадки для спортивного отдыха и пункты проката в парках города. Так, среди лидеров оказался веревочный парк Sky Town на ВДНХ. Следом идет вейк-парк в парке «Сокольники», а на третьем месте расположилась троллейная трасса в парке Олимпийской Деревни.

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