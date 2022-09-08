Более 1,3 тысячи единиц оборудования ввели в эксплуатацию в Подмосковье за лето

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В Подмосковье летом в медицинских учреждениях ввели в эксплуатацию более 1,3 тысячи единиц нового оборудования. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он отметил, что власти региона уделяют повышенное внимание обеспечению доступности и качества медицинской помощи.

По его словам, большое значение имеют и кадры, и условия работы, и инфраструктура. В области медикам оказывают различные меры поддержки и устанавливают в учреждениях новую технику, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В поликлиниках региона были установлены аппараты диагностики – рентгены, УЗИ, офтальмологические микроскопы.

Так, например, в приемное отделение Щелковской городской больницы поступили новые аппараты УЗИ. Данные аппараты нового цифрового поколения интегрированы в единую информационную систему, куда автоматически загружаются результаты исследований, передает РИАМО.

Всего с начала года в медучреждениях области ввели более 1,8 тысячи единиц оборудования.

В Подмосковье сделать прививку от гриппа теперь можно в передвижных комплексах, сообщили в областном Минздраве.