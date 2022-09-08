Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 1,3 тысячи единиц оборудования ввели в эксплуатацию в Подмосковье за лето

Ирина Игнатенко
Общество
Более 1,3 тысячи единиц оборудования ввели в эксплуатацию в Подмосковье за лето
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Подмосковье летом в медицинских учреждениях ввели в эксплуатацию более 1,3 тысячи единиц нового оборудования. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он отметил, что власти региона уделяют повышенное внимание обеспечению доступности и качества медицинской помощи.

По его словам, большое значение имеют и кадры, и условия работы, и инфраструктура. В области медикам оказывают различные меры поддержки и устанавливают в учреждениях новую технику, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В поликлиниках региона были установлены аппараты диагностики – рентгены, УЗИ, офтальмологические микроскопы.

Так, например, в приемное отделение Щелковской городской больницы поступили новые аппараты УЗИ. Данные аппараты нового цифрового поколения интегрированы в единую информационную систему, куда автоматически загружаются результаты исследований, передает РИАМО.

Всего с начала года в медучреждениях области ввели более 1,8 тысячи единиц оборудования.

В Подмосковье сделать прививку от гриппа теперь можно в передвижных комплексах, сообщили в областном Минздраве.

Подмосковье Медицина оборудование
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Станет ли Трасс новой Тэтчер

Все мнения
О проекте