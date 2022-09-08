Посол РФ в Канаде прокомментировал призывы удержать турбины для «Северного потока»

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Требования «Канадского украинского конгресса»* к правительству страны выслать российских дипломатов и удержать турбины для «Северного потока» не соответствуют интересам жителей Канады. Об этом в четверг, 8 сентября, заявил российский посол в Оттаве Олег Степанов.

— «Канадский украинский конгресс»*, в котором главенствующую роль играют потомки нацистских приспешников, пытается приватизировать канадскую внешнюю политику, направляет ее в иррациональное русло, что, на мой взгляд, не соответствует национальным интересам Канады и ее народа, — отметил дипломат.

Он добавил, что представители организации ненавидят все русское. Тем не менее, российское посольство продолжит поддерживать двусторонние каналы связи с Канадой, передает РИА Новости.

23 августа Канада ввела санкции против еще 62 российских физических лиц и одной организации оборонного сектора.

В свою очередь Россия внесла в черный список 55 граждан Канады в ответ на санкции.

* Деятельность организации признана нежелательной в России.