Тренер пояснил, помогает ли спорт справиться с депрессией

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Спорт является хорошим антидепрессантом. Физическая активность в течение дня стимулирует крепкий сон и снижают депрессивное состояние. Об этом рассказал мастер спорта по самбо, фитнес–тренер, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин.

Он добавил, что для получения такого «лекарства» от депрессии есть большие возможности. Можно заниматься в фитнес-клубе с тренером или самостоятельно дома.

Нагулин также добавил, что спорт – отличный социальный инструмент.

— Социальный спорт не имеет ограничений, им может заниматься каждый. Спорт помогает адаптироваться во взрослой и независимой жизни тем, кто не имел опыта жизни в семье, — отметил он в комментарии РИАМО.

До этого эксперты отмечали, что главная причина осенней депрессии — недостаток солнечного света. На небе появляются серые тучи, в организм меньше попадает ультрафиолета и витамина D. Это и сказывается на самочувствии человека, передает издание argumenti.ru.

Правильная подготовка к холодному сезону позволит заметно снизить вероятность заболеть в этот период. В частности, необходимо заблаговременно начать закаливаться и заготавливать на зиму полезную еду. Такими рекомендациями в беседе с «Вечерней Москвой» поделился кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.