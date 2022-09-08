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В России выявили 50 618 новых случаев COVID-19 за сутки

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 50 618 новых случаев COVID-19 за сутки
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 50 618 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За 24 часа в стране зафиксировали 93 летальных исхода от COVID-19. При этом 3611 пациентов с диагностированным коронавирусом были госпитализированы в медицинские учреждения.

После прохождения лечения от ковида под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 50 293 человека, отмечается на сайте.

В России выявили 50 618 новых случаев COVID-19 за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Российский иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о взаимосвязи между изменениями погоды и распространением коронавирусной инфекции. По словам специалиста, COVID-19 активнее всего распространяется с понижением температуры воздуха на улице.

До этого директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что смертность от коронавирусной инфекции в России за август выросла в три раза. Он отметил, что в ближайшее время она может вырасти еще в несколько раз, поэтому необходимо ревакцинироваться.

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