Международный фестиваль народно-художественных ремесел «Руками женщины» состоится в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В Москве состоится IV Международный фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины». Об этом в четверг, 8 сентября, сообщили в пресс-службе городского департамента СМИ и рекламы.

Мероприятие пройдет с 2 по 4 декабря в павильоне № 55 на ВДНХ.

В рамках фестиваля будет продемонстрирован национальный колорит народов России посредством выражения многообразия культуры своей нации через ремесла, декоративно-прикладное искусство, национальные костюмы и традиции.

Организатором мероприятия выступает РОО «Интернациональный союз женщин» при поддержке Министерства культуры РФ и Федерального агентства по туризму. Среди почетных гостей фестиваля будут послы зарубежных стран на территории РФ, атташе по экономическим вопросам посольств зарубежных стран на территории РФ, сообщество жен российских дипломатов, представители международных и российских женских организаций малого и среднего бизнеса и многие другие.

До этого сообщалось, что группа Uma2rman и певица Валерия выступят на праздничных мероприятиях в честь Дня города в Москве. На 19 основных площадках пройдет более 500 часов мастер-классов. Кроме того, гостей также ждут разнообразные гастрономические шоу.