Дочь Стива Джобса раскритиковала презентацию нового iPhone

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Дочь основателя корпорации Apple Стива Джобса Ева раскритиковала презентацию нового iPhone 14. Свое мнение девушка выразила в публикации в социальной сети.

Джобс выложила фотографию мужчины в полосатой рубашке, который держит в руках точно такую же рубашку, радостно улыбаясь.

— Я обновил iPhone 13 на iPhone 14 после сегодняшнего анонса Apple, — гласит надпись на фото.

Таким образом наследница Джобса намекнула, что новая модель практически не отличается от старой, передает Пятый канал.

7 сентября компания Apple в ходе осенней презентации продемонстрировала новые смартфоны линейки iPhone 14. Стоимость нового телефона составляет 799 долларов, а версии Plus — 899. Дисплей модели Plus достигает 6,7 дюйма, тогда как обычного — 6,1. Уточняется, что каждая камера iPhone 14 имеет по 12 мегапикселей и захватывает на 49 процентов больше света при съемке в недостаточных условиях освещения.

До этого министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту. По его словам, граждане страны смогут приобрести новинку от Apple.

В беседе с «Вечерней Москвой» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сказал, что в первые дни продаж в России стоимость iPhone 14 будет запредельно высокой. Через некоторое время цена на «яблочные» смартфоны снизится, но сильного падения ожидать не стоит.