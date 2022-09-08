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Гинеколог рассказала, какие продукты влияют на выработку эстрогенов

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Гинеколог рассказала, какие продукты влияют на выработку эстрогенов
Фото: shutterstock

Фитоэстрогены содержатся во многих продуктах, поэтому уровень гормона можно регулировать с помощью питания. Как это правильно делать, рассказала гинеколог-эндокринолог, специалист по невынашиванию беременности Ольга Каплина.

Фитоэстрогены содержатся в таких продуктах, как семена льна, бобовые культуры, все виды капусты, чернослив, курага. Также полезно добавлять в блюда лук и чеснок, молочные продукты, красное мясо.

Среди напитков будет полезен кофе. Его несомненная польза в том, что он тоже содержит натуральные эстрогены и запускает процесс эндогенной выработки этой важной группы гормонов. Но с дозировкой нельзя ошибиться, ведь, с другой стороны, тот же кофе может спровоцировать повышение артериального давления.

Врач добавила, что питание и полезные продукты могут играть только вспомогательную роль. Если у человека возникли гормональные нарушения, то лечение должен назначить специалист, передает aif.ru.

До этого эксперт по питанию Сас Парсад назвал способствующий снижению уровня холестерина завтрак.

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