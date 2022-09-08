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Эксперт Московского зоопарка рассказал о состоянии раненого на Диксоне медведя

Полина Долганова
Общество
Эксперт Московского зоопарка рассказал о состоянии раненого на Диксоне медведя
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

В состоянии раненого медведя, которого нашли на острове Диксон в Красноярском крае, можно заметить положительную динамику. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщил зоолог Игорь Анпилов.

По его словам, утром 8 сентября животное выглядело достаточно бодро.

— Передвигается по внутреннему помещению, выбирая наиболее удобное место, хорошо ест и пьет, дыхание стабильное и спокойное. Обрадовался шлангу с водой, когда наполняли поилку, — добавил специалист в сообщении, опубликованном в Telegram-канале директора Московского зоопарка.

Он уточнил, что состояние задних лап медведя остается прежним, животное получает обезболивающие и антибиотики.

Видео: Telegram-канал «Московские новости»

5 сентября сообщалось, что тяжелораненого медведя перевезли авиацией с острова Диксон в Норильск, где им занялись московские специалисты и сотрудники Росприроднадзора.

Позже его доставили на территорию Московского зоопарка, во время транспортировки он находился в специальной клетке. Во время первой рентгенографии у медведя обнаружили множество инородных предметов, похожих на дробь или пули.

Одной из вероятных причин отказа задних лап у белого медведя, который был ранен на острове Диксон, является отек спинного мозга. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

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