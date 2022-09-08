Мария Багреева: Треть мер в федеральный план поддержки экономики внесено регионами РФ

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Более 30 процентов мероприятий, которые вошли в План действий по развитию российской экономики в условиях санкций, внесли регионы РФ, включая столицу. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщила министр правительства Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева в рамках Московского финансового форума.

— Правительство Москвы и регионы России провели оперативную и слаженную работу по формированию Плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Из 314 входящих в перечень мероприятий 98 мер — или 31 процент — были внесены по предложению регионов, в том числе 42 мероприятия по минимизации санкционных рисков были предложены Москвой, — отметила она.

По словам министра, речь идет о мерах административного, финансового, налогового, регулирования, а также поддержки бизнеса и социальной сферы, которые необходимы в кризисных условиях.

Она подчеркнула, что 15 мероприятий были утверждены бессрочно и обеспечивают долгосрочную господдержку бизнеса. К ним, в том числе, относится формирование перечня критически важных импортируемых товаров.

Кроме того, Москва утвердила региональный комплекс поддержки бизнеса и граждан. В него вошли 88 системных, регуляторных и финансовых мер объемом свыше 100 миллиардов рублей. Из них плановый объем поддержки бизнеса превышает 48 миллиардов рублей, добавила руководитель департамента.

Так, на конец августа за поддержкой обратились более 33 тысяч столичных организаций, из которых 11 тысячам уже была оказана помощь на общую сумму свыше 26 миллиардов рублей, пояснила Мария Багреева. Основным запросом, по ее словам, в настоящее время является восстановление и наращивание инвестиций.

— Поэтому важным является плавный переход от мер поддержки, ориентированных на решение текущих проблем, к долгосрочному планированию, к мерам, стимулирующим инвестиции в проекты по импортозамещению, а также наукоемкие и высокотехнологичные отрасли, — констатировала министр.

До этого депутат Московской городской думы, председатель комиссии столичного парламента по экономической и социальной политике Людмила Гусева заявила, что взятый курс на импортозамещение стимулирует столичных предпринимателей начинать новый и развивать уже имеющийся бизнес в освободившихся от иностранных компаний ниш.