Народный календарь. Чего нельзя делать 11 сентября, в день Усекновения главы Иоанна Крестителя

11 сентября отмечается великий праздник в Православной церкви — Усекновение главы Иоанна Предтечи.
Так, в 11-й день месяца люди старались держаться подальше от острых и режущих предметов. Ими никто не пользовался: даже хлеб было принято ломать руками. В народе считали, что тот, кто возьмет в руки топор, останется без головы.
Согласно народным приметам, 11 сентября нельзя:
— Употреблять в пищу мясо и продукты животного происхождения, растительное масло.
— Спиртные напитки.
— Резать и рубить.
— Употреблять в пищу круглые и красного окраса продукты.
— Сервировать что-либо на блюде.
Приметы погоды:
Если журавли на юг улетели, то зима будет ранней.
Гуся увидеть в небе — к дождю, лебедя — к снегу.
Гром гремит — осень будет теплой.
Скворцы на юг не летят — наступило «бабье лето».
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Иван, Исаакий, Ульяна.