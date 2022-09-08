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11 сентября отмечается великий праздник в Православной церкви — Усекновение главы Иоанна Предтечи.

Так, в 11-й день месяца люди старались держаться подальше от острых и режущих предметов. Ими никто не пользовался: даже хлеб было принято ломать руками. В народе считали, что тот, кто возьмет в руки топор, останется без головы.

Согласно народным приметам, 11 сентября нельзя:

— Употреблять в пищу мясо и продукты животного происхождения, растительное масло.

— Спиртные напитки.

— Резать и рубить.

— Употреблять в пищу круглые и красного окраса продукты.

— Сервировать что-либо на блюде.

Приметы погоды:

Если журавли на юг улетели, то зима будет ранней.

Гуся увидеть в небе — к дождю, лебедя — к снегу.

Гром гремит — осень будет теплой.

Скворцы на юг не летят — наступило «бабье лето».

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Чего нельзя делать 11 сентября, в день Усекновения главы Иоанна Крестителя

Именины отмечают: Иван, Исаакий, Ульяна.