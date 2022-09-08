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Politico: Евросоюз больше не думает о новых санкциях против России

Евгений Белоусов
В мире
Politico: Евросоюз больше не думает о новых санкциях против России
Фото: depositphotos

Страны Евросоюза (ЕС) больше не думают о введении новых антироссийских санкциях. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Согласно источнику издания, сейчас ЕС не до новых санкций. С каждым новым пакетом санкций вводить новые становится все сложнее. Кроме того, существует опасение, что Венгрия может просто заблокировать решение по поводу будущего санкционного пакета.

Отмечается также, что нынешний энергетический кризис в Европе все сильнее нервирует политиков ЕС. Они боятся последствий новых санкций для самого Евросоюза, передает РИА Новости.

Недавно в немецком городе Лейпциг прошли демонстрации против политики властей Германии и федеративных земель в области цен на электричество и энергоносители. По оценке местных репортеров, в мероприятии приняли участие несколько тысяч недовольных граждан.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после выступлений ряда спикеров на Восточном экономическом форуме можно сделать вывод, что у антироссийских санкций все-таки есть плюс. По ее словам, многие страны Азии планируют начать развитие отношений с Россией.

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