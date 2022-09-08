Фото: twitter/RoyalFamily

Сообщение о смерти Елизаветы II оказалось фейком, информация появилась на поддельном аккаунте издания The Guardian в Twitter.

Официального подтверждения смерти английской королевы в настоящее время нет.

В четверг, 8 сентября, врачи выразили беспокойство из-за состояния здоровья королевы Елизаветы II и порекомендовали ей находиться под наблюдением специалистов.

На фоне этой информации вся семья королевы собирается вокруг королевы. Первыми во дворец приехали сын и наследник королевы — принц Чарльз, ее внук принц Уильям. Позже в шотландский замок Балморал приехали дочь Елизаветы Анна и сыновья Эдвард и Эндрю.