Захарова сообщила, что Россия так и не получила стенограмму речи Борреля

Фото: МИД РФ

Москва так и не получила запрошенную стенограмму выступления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, где тот назвал Россию фашистским государством. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Замотать эту историю ЕС мы не дадим, будем учитывать их реакцию при выстраивании дальнейшей линии в отношениях с Евросоюзом. Они должны найти в себе силы сказать правду и сделать это публично, — заявила она.

По словам Захаровой, обвинять Россию в фашизме — в высшей степени оскорбительно и кощунственно. Подобные заявления лишь в очередной раз говорят о деградации стандартов европейской дипломатии, добавила дипломат.

До этого сообщалось, что Боррель во время своего выступления на межпарламентской конференции Европарламента заявил об отсутствии «конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим». По словам его пресс-секретаря Петера Стано, подобное высказывание было ошибкой перевода.

В ответ на это министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что МИД РФ уже запросил стенограмму выступления Борреля. Министр отметил, что Россия будет добиваться полной ясности.