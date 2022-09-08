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Захарова сообщила, что Россия так и не получила стенограмму речи Борреля

Евгений Белоусов
В мире
Захарова сообщила, что Россия так и не получила стенограмму речи Борреля
Фото: МИД РФ

Москва так и не получила запрошенную стенограмму выступления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, где тот назвал Россию фашистским государством. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Замотать эту историю ЕС мы не дадим, будем учитывать их реакцию при выстраивании дальнейшей линии в отношениях с Евросоюзом. Они должны найти в себе силы сказать правду и сделать это публично, — заявила она.

По словам Захаровой, обвинять Россию в фашизме — в высшей степени оскорбительно и кощунственно. Подобные заявления лишь в очередной раз говорят о деградации стандартов европейской дипломатии, добавила дипломат.

До этого сообщалось, что Боррель во время своего выступления на межпарламентской конференции Европарламента заявил об отсутствии «конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим». По словам его пресс-секретаря Петера Стано, подобное высказывание было ошибкой перевода.

В ответ на это министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что МИД РФ уже запросил стенограмму выступления Борреля. Министр отметил, что Россия будет добиваться полной ясности.

русофобия Мария Захарова Жозеп Боррель Европа
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