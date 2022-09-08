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Фестиваль «Город неравнодушных» пройдет в Москве в День города

Георгий Соланович
Город
Фестиваль «Город неравнодушных» пройдет в Москве в День города
Фото: АГН Москва

Фестиваль «Город неравнодушных», приуроченный к 875-летию Москвы, пройдет в Парке Горького 10-11 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе организатора мероприятия — Комитета общественных связей и молодежной политики столицы в четверг, 8 сентября.

— Старт фестивалю будет дан в 10 сентября 11:30 в «Спортсквере» на «Зарядке с чемпионом». <...> Торжественное открытие Фестиваля пройдет 10 сентября в 12:00 на главной сцене, ведущие поделятся программой двухдневного фестиваля и расскажут о мероприятиях, которые смогут посетить гости праздника, — отметили в пресс-службе.

Площадку фестиваля поделят на четыре тематические зоны: молодежные проекты, работа некоммерческих организаций, волонтерская деятельность и благотворительность.

В рамках мероприятия запланированы «Мыльная дискотека» — танцы с использованием мыльных пушек, карнавальное шествие «Сердце города» и массовая танцевальная игра Just dance. Всего же фестивальная программа включает в себя более 40 мастер-классов, 20 интерактивных и спортивных площадок, благотворительный маркет, лекции, концерт, флешмоб и показательные выступления спортсменов.

На окружных площадках фестиваля «День города», который пройдет 9–11 сентября, жители столицы смогут посетить спектакли столичных театров, а также концерты Валерии, Джигана, Олега Майами, Ирины Дубцовой и так далее. Об этом сообщили в четверг, 8 сентября, в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

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