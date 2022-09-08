Кадыров: Союзные войска закрепляются в Соледаре

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Союзные войска закрепляются в городе Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР) и готовятся установить полный контроль над населенным пунктом. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в четверг, 8 сентября.

— Спецназ «Ахмат» вместе с союзными войсками готовится взять под полный контроль город Соледар Донецкой Народной Республики. После планомерного уничтожения большого количества нацистской боевой техники и живой силы бойцы закрепляются в городе, — написал глава ЧР в своем Telegram-канале.

По его словам, среди украинских формирований «наблюдается полное отсутствие боевого духа и беспомощность перед нашими войсками». Кадыров подчеркнул, что даже «хваленое западное оружие» не помогает ВСУ в бою с российскими формированиями.

До этого замруководителя ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что киевские власти намеренно утаивают потери ВСУ в ходе безуспешных попыток наступления на утраченные территории. Он назвал потери украинских войск «катастрофическими».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По его словам, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.