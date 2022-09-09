Футболисты дагестанской команды «Дербент» избили арбитра после игры с «Астраханью»

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Футболисты дагестанского клуба «Дербент» напали на судью матча. Об этом сообщил в четверг, 8 сентября, Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент случился в среду, 7 сентября, после окончания матча третьего дивизиона чемпионата России, в котором «Дербент» играл с клубом «Астрахань». Арбитра избивали шесть футболистов. Ему наносили удары руками и ногами. О состоянии судьи не сообщается.

Отмечается, что нападение игроков спровоцировало решение арбитра удалить одного из футболистов «Дербента» в финале матча. Клуб «Астрахань» победил в этой игре с минимальным счетом.

4 сентября грозненский «Ахмат» со счетом 2:1 в меньшинстве обыграл в гостях московский «Локомотив» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги. В составе грозненцев отличились Мохамед Конате (3-я минута) и Лечи Садулаев (62). Спустя 24 минуты после гола Конате получил вторую желтую карточку и был удален с поля. У железнодорожников мяч в ворота соперников с пенальти отправил Антон Миранчук (42).