«Полное удовольствие»: экс-президент РФС заявил, что на стадионы нужно вернуть водку

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал сообщения в прессе о том, что РФС может рассмотреть возможность продажи пива на товарищеском матче российской сборной в ноябре в том случае, если игра будет проходить в Москве.

— И водку надо возвращать на стадионы. Приходя на футбол, люди должны получать полное удовольствие. Все же приходят на арену отдохнуть, поэтому было бы комфортно выпить по 100 грамм и покушать. Это должно быть не в какой‑то забегаловке, а в хорошем месте. Вот в Большом театре я давно не был, но шампанское и черную икру там продают. Конечно, сложно Большой театр сравнивать со стадионом, но к этому нужно стремиться, — заявил он, передает «Матч ТВ».

8 сентября сообщалось, что футболисты дагестанского клуба «Дербент» напали на судью матча. Инцидент случился в среду, 7 сентября, после окончания матча третьего дивизиона чемпионата России, в котором «Дербент» встречался с клубом «Астрахань». Арбитра избивали шесть футболистов. Ему наносили удары руками и ногами. О состоянии судьи не сообщается.