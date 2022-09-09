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Гастроэнтеролог перечислила полезные продукты для поджелудочной железы

Юлия Курганова

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Еда
Общество
Гастроэнтеролог перечислила полезные продукты для поджелудочной железы
Фото: Рexels / Anna Tis

Самыми полезными блюдами для поджелудочной железы являются омлет и творожное суфле-запеканка, орган их хорошо усваивает. При этом поджелудочной железе сильно вредят овощи, фрукты и ягоды. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

— Поджелудочная железа хорошо воспринимает и усваивает омлеты и творожные суфле-запеканки, особенно это касается тех, у кого есть желчнокаменная болезнь. Таким людям яйца в виде яичницы запрещены, но зато их можно в виде омлета, особенно с белковым компонентом, — рассказала она.

Но врач порекомендовала не налегать на конкретные продукты, а стараться придерживаться баланса.

— Какого-то суперпродукта, на который нужно налегать, вообще не существует. Когда мы на что-то налегаем, потом следуют другие проблемы. Поджелудочную железу не надо мучить алкоголем, слишком калорийным и несбалансированным питанием, — пояснила Дианова, сообщается на портале Ura.ru.

Она сообщила, что овощи, фрукты и ягоды плохо усваиваются поджелудочной железой.

Диетолог Анна Грэйс рассказала, кому категорически нельзя есть помидоры. По ее словам, этот овощ содержит много полезных веществ: витамин А, К, C, витамины группы B, фолиевую кислоту, тиамин.

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