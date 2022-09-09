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Врач раскрыла способы, как избавиться от живота и вернуть талию

Юлия Курганова
Общество
Врач раскрыла способы, как избавиться от живота и вернуть талию
Фото: depositphotos

Доктор и основательница первой Академии Здоровья Наталья Зубарева рассказала, из-за чего может появиться «гормональный живот» и как от него избавиться. Это проблема, которая появляется из-за возможных сбоев в эндокринной системе. В этом случае не помогут питание и занятия спортом, а следует изучить состояние организма.

— Когда мы рассматриваем вариант гормонального живота, врачи-эндокринологи подразумевают три гормона, избыток которых может спровоцировать начало неприятного процесса накопления лишнего жира, — сообщила медик.

В тройку таких гормонов вошли кортизол, инсулин и пролактин.

По словам Зубаревой, чтобы избавиться от живота, нужно сдать анализы и узнать уровень гормона щитовидной железы, а также холестерина, витаминов и микроэлементов. Потом нужно следовать рекомендациям врача.

Далее уже можно говорить о смене распорядка дня. Необходимо ложиться спать до одиннадцати часов вечера, стараться переходить к ранним подъемам и полноценному питанию, которое исключает весь пищевой «мусор».

Также важно сделать свой образ жизни активнее и насыщеннее хотя бы на 10 процентов. Нужно заменить общественный транспорт ходьбой по 4-5 тысяч шагов в день, сообщает издание StarHit.

Диетолог Василиса Пономарева назвала продукты, которые снижают образование жира на животе. Так, ферментированные соленые огурцы являются источником бактерий Lactobacillus brevis, которые помогают предотвратить образование висцерального жира.

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