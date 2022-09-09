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Психологический онлайн-курс для женщин пройдет в Москве в сентябре

Елена Самойлова
Город
Психологический онлайн-курс для женщин пройдет в Москве в сентябре
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ организует онлайн-курс для молодых мам «Как успешно строить бизнес в декрете без чувства вины». Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, бесплатный курс состоится в рамках образовательного проекта «Мама онлайн». Участницам расскажут, как успешно заниматься бизнесом, эффективно распоряжаться своим временем и сохранять хорошее настроение. Обучение продлится с 13 по 22 сентября с 12:00 до 13:00.

— На вебинарах данного курса речь пойдет о том, как женщинам совмещать бизнес и материнство. Отпуск по уходу за ребенком можно использовать для самореализации. На занятиях психолог даст участницам рекомендации, как заниматься своим делом в декрете и не переживать о том, что ребенку уделяется мало внимания. В образовательных программах проекта «Мама онлайн» приняли участие уже около 33 тысяч женщин, — рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Лектором на курсе выступит детский и семейный психолог Марьям Хайдарова. Все слушательницы получат электронные сертификаты по окончанию курса.

Количество участников неограниченно, необходимо предварительно зарегистрироваться, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что в центре «Моя карьера» стартовал предпринимательский курс для мам.

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