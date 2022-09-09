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Ефимов сообщил об увеличении объема промышленного производства в Москве на шесть процентов

Лейла Алиева
Город
Ефимов сообщил об увеличении объема промышленного производства в Москве на шесть процентов
Фото: Пресс-служба

В период с января по июль этого года столичные предприятия увеличили объем выпускаемой продукции на 6,1 процента. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 9 сентября.

— За семь месяцев этого года рост в столичной промышленности составил 6,1 процента, а обрабатывающие производства увеличили выпуск своей продукции на 7,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — рассказал он.

По словам Ефимова, такая динамика объясняется мерами поддержки города и развитыми инструментами антикризисной помощи. Так, на данный момент действует свыше 20 мер системной поддержки, которыми может воспользоваться большая часть производителей.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения с января по июль текущего года выпустило более 175 тысяч тонн, что на 6,4 процента больше показателя прошлого года. Готовых продуктов питания произвели за этот же период на 23,3 процента больше — свыше 27 тысяч тонн.

Также объем производств увеличили и столичные фабрики, выпускающие товары для детей. Например, производители игр и игрушек, а также образовательного оборудования по итогам первого полугодия 2022 года увеличили выпуск продукции в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство Владимир Ефимов Москва
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