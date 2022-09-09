Выставка «Москва будущего глазами художников» открылась ко Дню города

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, парк Красная Пресня Карта всех событий

Фотовыставка «Москва будущего глазами художников», посвященная 875-летию со дня основания города, открылась в парке «Красная Пресня». Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, экспозицию подготовили в рамках проекта «Открой#Моспром».

— В этом году Москве исполняется 875 лет. Накануне празднования юбилея в рамках проекта «Открой#Моспром» мы решили организовать в парке «Красная Пресня» тематическую фотовыставку «Москва будущего глазами художников». Гости и жители столицы смогут узнать, как Москву будущего представляли художники начала XX века, — рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что посетителям фотовыставки представится возможность увидеть рекламные открытки, которые были выпущены кондитерской фабрикой товарищества «Эйнем» (сегодня — «Красный Октябрь») более 100 лет назад. Художники начала прошлого века показали на изображениях, как видят Москву будущего.

Кроме того, на выставке также представлены работы и современного художника Дмитрия Лигая. Он тоже создал собственные открытки, изображающие его представления о скорых изменениях города. Тематическую фотовыставку можно посетить до 30 сентября, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось об открытии посвященной собакам фотовыставки в галерее «Метро» на станции «Выставочная». На экспозиции представлены породы, которые вывели в России — русская цветная болонка, восточноевропейская овчарка, московская сторожевая и многие другие.