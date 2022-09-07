Выставка о собаках открылась в галерее «Метро» на станции «Выставочная»

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, Филёвская линия, метро Выставочная Карта всех событий

В галерее «Метро» на станции «Выставочная» открылась фотовыставка, посвященная собакам. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 7 сентября.

На экспозиции представлены породы собак, которых вывели в России — русская цветная болонка, восточноевропейская овчарка, московская сторожевая и многие другие.

Также москвичи смогут увидеть там достижения в кинологии. Посмотреть на четвероногих друзей можно до 20 сентября, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

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