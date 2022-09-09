Народный календарь. Что нужно сделать 12 сентября, чтобы избежать проблем с деньгами

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12 сентября Православная церковь почитает память святителя Александра, Патриарха Константинопольского, преподобного Александра Свирского и великого князя Александра Невского.

Следите за солью в доме: нельзя допускать, чтобы в 12-й день сентября она закончилась, иначе вы сделаете себе хуже и весь год у вас будут проблемы с деньгами.

Так, 12 сентября запрещается:

— Играть в азартные игры.

— Плакать.

— Мыть голову, иначе можно рано стать лысым.

— Заводить домашних питомцев, котят.

— Брать в руки мелкие денежные средства: бедность будет следовать за вами по пятам.

— Строить забор: могут прийти воры.

Приметы погоды:

Много рябины в лесу — к дождливой осени.

Теплый вечер и звездная ночь — к хорошему урожаю в следующем году.

Пчелы начали улей запечатывать — к ранней зиме.

Звездопад в этот день сулит неурожай в следующем году.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Почему нельзя мстить обидчику 12 сентября

Именины отмечают: Елизавета, Александр, Алексей, Ангелина, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Евгения, Иван, Игнатий, Макар, Максим, Николай, Павел, Петр, Степан.