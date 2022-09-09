Народный календарь. Что нужно сделать 12 сентября, чтобы избежать проблем с деньгами

12 сентября Православная церковь почитает память святителя Александра, Патриарха Константинопольского, преподобного Александра Свирского и великого князя Александра Невского.
Следите за солью в доме: нельзя допускать, чтобы в 12-й день сентября она закончилась, иначе вы сделаете себе хуже и весь год у вас будут проблемы с деньгами.
Так, 12 сентября запрещается:
— Играть в азартные игры.
— Плакать.
— Мыть голову, иначе можно рано стать лысым.
— Заводить домашних питомцев, котят.
— Брать в руки мелкие денежные средства: бедность будет следовать за вами по пятам.
— Строить забор: могут прийти воры.
Приметы погоды:
Много рябины в лесу — к дождливой осени.
Теплый вечер и звездная ночь — к хорошему урожаю в следующем году.
Пчелы начали улей запечатывать — к ранней зиме.
Звездопад в этот день сулит неурожай в следующем году.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Елизавета, Александр, Алексей, Ангелина, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Евгения, Иван, Игнатий, Макар, Максим, Николай, Павел, Петр, Степан.