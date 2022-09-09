Диктант по информационным технологиям пройдет в Москве 13 сентября

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В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» состоится пятый всероссийский диктант по информационным технологиям «ИТ-диктант». Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщили в пресс-службе городского департамента СМИ и рекламы.

Как отмечается, диктант пройдет 13 сентября в онлайн-формате на официальном сайте ит-диктант.рф.

Организатором мероприятия выступил Департамент информатизации Тюменской области совместно с пространством коллективной работы «Точка кипения — Тюмень».

До этого сообщалось, что в столице с 4 по 14 октября пройдет форум «Информационная и кибербезопасность России». В рамках мероприятия будут продемонстрированы отечественные разработки в области информационной и кибербезопасности.

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