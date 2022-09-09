В России выявили 52 106 новых случаев COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За прошедшие сутки в 85 регионах России выявили 52 106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на официальном портале «Cтопкоронавирус.рф» в пятницу, 9 сентября.

Так, за последние 24 часа 3621 человек был госпитализирован. При этом зафиксировано 96 летальных исходов. Однако по сравнению с прежней статистикой было выписано 51 086 человек в связи с выздоровлением, что на 1,6 процента больше показателей 8 сентября, передает портал.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Так, врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», какой из сценариев развития событий больше похож на правду и как обстоит ситуация с COVID-19 в стране. При этом, согласно результатам сервиса аналитики и прогнозирования ETNA, нейросеть описала три варианта развития шестой волны коронавируса в России.

До этого российский иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о взаимосвязи между изменениями погоды и распространением коронавирусной инфекции. Так, вирус чаще всего начинает активно распространяться с понижением температуры воздуха на улице.