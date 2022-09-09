Собянин рассказал о реставрационных работах на ВДНХ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Город получил территорию ВДНХ в собственность, что дало старт масштабному проекту возрождения и реставрации исторических павильонов, открытию в них новых музеев и выставок. Соответствующее заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 9 сентября.

— Завершаются реставрационные работы в знаковом для всей Выставки павильоне №1 «Центральный». Это монументальное сооружение — со шпилем и звездой, скульптурными композициями — было построено в начале 50-х годов прошлого века. По задумке архитекторов, оно должно было отражать основные достижения страны, — написал мэр в своем Telegram-канале.

Собянин особо отметил работу реставраторов, которые вернули павильону уникальный облик, полностью восстановив элементы фасадов и интерьеров в девяти залах.

В них планируется разместить постоянную выставку шедевров Государственной Третьяковской галереи. По его словам, монтаж экспозиции начнут сразу же после завершения реставрационных работ. Первую выставку в обновленном павильоне планируется открыть этой осенью, а спустя год ее сменит другая экспозиция из коллекции галереи.

В начале августа Собянин сообщил о завершении реставрации особняка Рутковских в Большом Козловском переулке, который был построен в 1888 году.